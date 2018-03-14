РИАМО - 14 мар. Стоимость подмосковных дач за минувший год снизилась за год на 40%, при этом средний срок их экспозиции вырос до восьми месяцев, говорится в сообщении пресс-службы компании «ИНКОМ-Недвижимость».

Специалисты департамента загородной недвижимости «ИНКОМ» проанализировали, в какой форме начинает новый сезон вторичный рынок загородного жилья Подмосковья.

«Все форматы продемонстрировали за год отрицательную ценовую динамику, стоимость дач и вовсе упала на 40%, до 5,2 миллиона рублей. Однако эксперты считают, что это нельзя принимать за сигнал скорого восстановления рынка, основной проблемой которого по-прежнему является неадекватное ценообразование», - говорится в материале.

Как следствие, средний срок экспозиции объектов на «вторичке» достиг восьми месяцев, а 80% лотов имеют крайне малые шансы на реализацию.

В настоящий момент на вторичном загородном рынке жилья Московского региона насчитывается 79461 объект, что на 6% меньше, чем годом ранее. Коттеджи составляют 44% предложения, следом идут земельные участки (29%), четверть ассортимента – это дачи, 2% приходится на блокированные дома – таунхаусы и дуплексы. Больше всего лотов расположено на Белорусском направлении (16%), а также Киевском (12%), Рижском (12%) и Ленинградском (10%).

Средняя площадь выставленного на продажу коттеджа равна 244 квадратным метрам, дачи – 132 квадратным метрам, блокированного дома – 214 квадратным метрам, земельного участка – 12 соткам.

За отчетный период во всех форматах зафиксировано уменьшение средней цены предложения. Так, стоимость коттеджа сейчас составляет 13,3 миллиона рублей, что ниже показателей начала 2017 года на 15,3%, цена дачи упала на 39,5% и оказалась равна 5,2 миллиона рублей, таунхаусы и дуплексы подешевели на 12%, до 16,2 миллиона рублей, земельные участки – на 13%, до 2 миллионов рублей.

«Говорить о возможном восстановлении рынка еще рано. Несмотря на то, что мы видим снижение средней стоимости вторичных объектов, она по-прежнему не соответствует их качественным характеристикам. Если продавцы и меняют ценник, то скорее от ощущения безысходности. Вносит свои корректировки и тот факт, что высокобюджетные лоты нередко снимают с продажи, так и не дождавшись покупателей», - отметил руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Невзирая на пессимистичные настроения, в феврале 2018-го был зафиксирован всплеск числа сделок в размере 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 38% клиентов выбрали коттеджи, 37% – земельные участки, 23% – дачи, 2% – блокированные дома. Впрочем, по мнению экспертов, рассматривать этот рост как долгосрочную тенденцию преждевременно.