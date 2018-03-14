РИАМО – 14 мар. Компания Google с июня текущего года введет запрет на рекламу криптовалют, передает в среду Газета.ru.

«В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты», — заявили в компании.

Указанные продукты могут быть прорекламированы после сертификации компанией.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Facebook запретил рекламу криптовалют.