РИАМО - 14 мар. К началу весенне-полевых работ в Подмосковье приобрели порядка 40 новых единиц сельскохозяйственной техники, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Более четырех десятков новых единиц техники - это и тракторы, и прицепное оборудование - выйдут в поле весной», - сказал Разин.

Он добавил, что за последние три-пять лет качество сельхозтехники заметно выросло.

В этом году активно развивается программа по поддержке аграриев в части обновления техники. Модернизация машинно-тракторного состава будет продолжаться. На это выделено около 200 миллионов рублей.

Ранее Разин сообщил, что подмосковные аграрии получили более 350 миллионов рублей субсидий, которыми они могут компенсировать затраты на проведение весенне-полевых работ.