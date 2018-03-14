РИАМО - 14 мар. В цехе ЭФК №3 АО «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ВМУ» является аффилированным лицом и входит в группу лиц АО «ОХК «УРАЛХИМ») ведутся работы, призванные увеличить выработку и качество осветленной фосфорной кислоты, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВМУ».

«Они (работы – ред.) включают в себя установку и обвязку дополнительного фильтрующего оборудования, которое обеспечит высокоэффективную очистку продукта и в случае необходимости даст предприятию дополнительные его объемы», - говорится в сообщении.

В производственном цикле «ВМУ» осветленная кислота является основным полуфабрикатом для получения водорастворимых удобрений – моноаммонийфосфата и водорастворимых NPK на его основе, выпускаемых под торговой маркой Solar. Рост внутренней потребности в этом продукте, а также растущий спрос на него среди потребителей послужили стимулом для дальнейшего наращивания мощностей производственных линий, выпускаемых осветленную фосфорную кислоту.

С целью обеспечения потребителей необходимыми объемами кислоты в минувшем году в цехе ЭФК-3 были проведены модернизационные мероприятия, позволившие практически вдвое увеличить производительность установки по осветлению экстракционной фосфорной кислоты. В 2017 году были выпущены рекордные за всю новейшую историю предприятия 49 470,9 тонны продукта.

Также этой весной началась реализация следующего этапа проекта. Он заключается в дальнейшей модернизации действующей установки по выработке осветленной кислоты с целью еще большего повышения его качества, а в случае необходимости – и увеличения объемов. С этой целью в начале текущего года предприятием был приобретен новый фильтр-пресс. Данная установка станет важным дополнением к тому оборудованию, на котором сегодня осуществляется очистка технического продукта.

Кроме этого, в феврале специалистами центра по совершенствованию технологии производства опытно-экспериментальным путем была получена возможность снизить остаточное содержание сульфатов (серной кислоты) в продукте и соединений фтора (в пересчете на фтор) до 0,1% и ниже без серьезных экономических затрат. В лабораторных условиях был получен обессульфаченный продукт с низким содержанием фтора, пригодный не только для отрасли минеральных удобрений, но и других отраслей промышленности.

Опытно-промышленные испытания с применением метода получения обессульфаченной фосфорной кислоты будут проводиться после включения в технологическую линию нового фильтровального оборудования. В настоящее время идет работа по подготовке к монтажу.