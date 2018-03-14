РИАМО - 14 мар. С 2014 года более 20 тысяч пассажиров Центральной ППК воспользовались услугой «карта провожающего» на вокзалах и платформах, где установлены турникеты, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ЦППК.

«Услуга «карта провожающего» доступна пассажирам ОАО «Центральная ППК» на головных вокзалах Москвы и 126 остановочных пунктах, оснащенных турникетными комплексами. С 2014 года карта была востребована у пассажиров – ей воспользовались уже 20 064 тысячи человек», - сказал собеседник агентства.

Для того, чтобы родные и близкие могли проводить пассажира прямо до поезда, необходимо получить в кассе специальную «карту провожающего», оставив в кассе залоговую стоимость в размере 100 рублей (сама услуга является бесплатной).

Карта действует в течение 30 минут после прохода через турникет на платформу, а также позволяет выйти обратно. В течение часа с момента выхода с платформы провожающему необходимо обратиться в кассу на станции оформления для возврата залога, добавил собеседник агентства.