РИАМО - 14 мар. В Москве проведут открытые аукционы по продаже миноритарных пакетов акций аптек на Земляном валу, Кутузовском и Лермонтовском проспектах, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Миноритарные пакеты акций ЗАО «Аптека «Санкта», ЗАО «Аптеки №169 «Кутузовская» и ЗАО «Аптека №12 «Земляной Вал» выставлены на аукционы на Единой торговой площадке Москвы. По сути, новые владельцы миноритарных пакетов акций будут получать прибыль от работы той или иной аптеки, а также от аренды площадей, которые сдаются под прочие цели», - сказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев.

По его словам, их победители станут владельцами не только доли в аптечном бизнесе, но и в арендном бизнесе.

Он отметил, что все помещения, выставленные на торги аптек, расположены на первых линиях домов, в шаговой доступности от метро, в районах сложившейся жилой застройки.

«Объекты находятся в хорошем техническом состоянии, проведение ремонтных работ не требуется. Все объекты принадлежат ОАО «Московские аптеки», - добавляется в сообщении.