РИАМО - 14 мар. Неизвестные похитили у 39-летнего москвича спортивный автомобиль Porsche Panamera стоимостью 5,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы УВД по ЦАО Москвы.

«В дежурную часть отдела МВД по Таганскому району города Москвы поступило заявление от гражданина 1978 года рождения, о том, что 24 февраля мужчина 1973 года рождения обманным путем завладел его автомашиной Porsche Panamera Diesel стоимостью 5,1 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится доследственная проверка, добавил он.

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