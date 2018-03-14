РИАМО - 14 мар. В Москве в связи с проведением 23 марта матча по футболу между Россией и Бразилией около стадиона «Лужники» на три дня изменится схема движения транспорта, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Вблизи стадиона «Лужники» в районе Хамовники изменится схема движения в связи с проведением футбольного матча. Изменения будут действовать в период с 22 марта по 24 марта», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, будет введено одностороннее движение: на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную, на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицы, на участке улицы Усачева от Трубецкой улицы до переулка Хользунова, на участке переулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы, на участке Малой Пироговской улицы от переулка Хользунова до улицы Трубецкая, на участке улицы Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до проектируемого проезда №2309, а также на участке дублера Комсомольского проспекта от проезда № 2309 в сторону улицы 3-я Фрунзенская.

Кроме того, Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные будут полностью закрыты для проезда транспорта. Также полностью перекроют выезд с 1-го Вражского переулка на Саввинскую набережную, выезд с 2-го переулка Тружеников на Саввинскую набережную, выезд с переулка Льва Выготского, выезд с Малого Саввинского переулка, выезд с Новодевичьего проезда на Саввинскую набережную.

Фрунзенская набережная будет закрыта от пересечения с улицы Тимура Фрунзе. Будут перекрыты все выезды на Фрунзенскую набережную, включая дворовые проезды. Хамовнический Вал будет закрыт от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с ТТК в сторону Фрунзенской набережной.

В связи с организацией пешеходной зоны будут перекрыты следующие улицы, включая все выезды и дворовые проезды на улице Доватора, участке 3-й Фрунзенской улицы (от улицы Доватора до улицы Ефремова), участок улицы Ефремова (от улицы 3-я Фрунзенская до улицы Трубецкая), улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора), проектируемый проезд 2309 (от улицы Усачева до улицы Доватора).

Автомобилистов просят с пониманием отнестись ко временным изменениям и руководствоваться дорожными знаками.

ЦОДД напоминает о возможных затруднениях в связи с проведением футбольного матча и убедительно просит пользоваться общественным транспортом для поездок к месту проведения мероприятия.

Товарищеский матч между командами России и Бразилии начнется 23 марта в 19:00 на стадионе «Лужники».