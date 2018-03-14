РИАМО - 14 мар. Социальную программу поддержки аграриев увеличили в Подмосковье, в этом году для них приобретут порядка 30 квартир, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В этом году у нас увеличена программа социальной поддержки аграриев, мы порядка 30 квартир предполагаем приобрести в рамках нашей государственной программы для предоставления сельским жителям, которые работают в аграрном секторе», - сказал Разин.

Ранее Разин отмечал, что аграрии получили более 350 миллионов рублей субсидий.