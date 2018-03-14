РИАМО - 14 мар. В Подмосковье все дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за прошедшего ледяного дождя, сообщил РИАМО в среду министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«Минувшей ночью в Подмосковье прошел ледяной дождь, в связи с чем все дорожные службы региона перешли на усиленный режим работы. Из-за образовавшейся наледи особое внимание было уделено обработке опасных участков дорог: крутым поворотам, съездам, подъемам, мостам и путепроводам, а также социально значимым объектам – остановкам общественного транспорта, тротуарам», - сказал Тресков.

Он добавил, что за прошедшие сутки было очищено от снега и обработано противогололедными материалами свыше 6 тысяч километров региональных автодорог. Задействовано свыше 1 тысячи единиц снегоуборочной техники. Также было вывезено порядка 27,5 тысяч кубометров снега.

По прогнозу синоптиков, в ночь с 14 на 15 марта в регионе ожидается снегопад и понижение температуры до минус 4 градусов, также возможно образование наледи на дорогах.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах, не создавать помехи работе снегоуборочной техники и не парковать свои автомобили на проезжей части», - добавил Тресков.