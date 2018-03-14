РИАМО - 14 мар. Объем инвестиций в агропромышленный комплекс Подмосковья в 2018 году может вырасти почти на 3 миллиарда рублей, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы рассчитываем превысить уровень прошлого года (по инвестициям - ред.), добавить порядка 2-3 миллиардов рублей, то есть более 32 миллиардов рублей прямых инвестиций будет произведено. Уже сейчас у нас есть ряд объектов, которые готовятся к открытию в марте-апреле текущего года», - сказал Разин.

По его словам, в ближайшее время откроется роботизированная молочная ферма в Коломне, затем - в Пушкинском районе. Также планируется открыть новый тепличный комплекс в Ногинске.

Ранее Разин сообщил, что подмосковные аграрии получили более 350 миллионов рублей субсидий, которыми они могут компенсировать затраты на проведение весенне-полевых работ.