РИАМО - 14 мар. Сумма кредитов на посевную для малых фермерских хозяйств Подмосковья в 2018 году выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«У нас в этом году более активно работают малые формы хозяйствования – фермеры. Уже практически в пять раз была увеличена сумма кредитов на посевную в текущем году по сравнению с прошлым и еще около полумиллиарда рублей - это зарезервированная сумма для наших фермеров, которые могут ее получить в рамках программы льготного кредитования из федерального бюджета под ставку не более 5% в рублях в год», - сказал Разин.

Он добавил, что в этом году средства были доведены до фермеров раньше, деньги аграрии получили до 1 марта.

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2018 году у подмосковных фермеров появится возможность подать заявки на получение субсидий в электронном виде.