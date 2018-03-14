РИАМО – 14 мар. Прием посетителей в подмосковных архивах ведется во все рабочие дни, начиная с 2018 года, а время приема было увеличено с 17:30 до 18:30, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного архивного управления региона Петр Петров.

«Для удобства исследователей областным архивистам в 2018 году увеличили рабочий день. Если раньше прием посетителей осуществлялся в понедельник, вторник, четверг и пятницу, то теперь он ведется во все рабочие дни. И не до 17:30, как раньше, а до 18:30», - сказал Петров.

Он добавил, что изменение графика работы ведомства связано с большим числом посетителей в вечерние часы.

«Такое решение было принято в связи с тем, что люди не всегда могут прийти в архив в рабочее время – именно потому в вечерние часы у нас в читальных залах гораздо больше посетителей», - отметил Петров.

Он также рассказал, что финансирование муниципальных архивов Подмосковья в 2018 году составило почти 240 миллионов рублей. С 2008 года муниципальным архивам Московской области было выделено 2,5 миллиарда рублей.