РИАМО - 14 мар. Масштабное обновление навигации ожидается на Московском центральном кольце (МЦК) в ближайшее время, будут заменены 814 навигационных элементов, сообщается в Telegram-аккаунте МЦК.

Речь идет о замене указателей-наклеек, которые сейчас размещены на столбах навесов и информируют об остановках на первом и втором главных путях.

«Установим красивые лайтбоксы. Существующие наклейки – это временный вариант. Они не очень подходят для эксплуатации под открытым небом. Отклеиваются во время холода, из-за осадков теряют свой внешний вид. Да и часто становятся мишенью вандалов. Новые лайтбоксы будут антивандальными», - говорится в сообщении.

Также планируется добавить на станциях МЦК стенды безопасности, которые будут обращать внимание пассажиров на необходимость соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Сегодня на МЦК доступны 14 пересадок на станции метро и шесть пересадок на пригородные электропоезда. Благодаря запуску МЦК поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут.