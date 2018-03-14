РИАМО - 14 мар. Грабитель несколько раз ударил женщину по голове молотком, после чего отобрал у нее пакет с личными вещами в подъезде жилого дома на 1-м Красносельском переулке, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В подъезде дома по 1-му Красносельскому переулку неизвестный нанес молотком четыре удара по голове женщине 1958 года рождения, после чего открыто похитил пакет с личными вещами и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 3,5 тысяч рублей. Пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой для оказания помощи госпитализировали в медучреждение. По факту нападения возбудили уголовное дело, добавил он.