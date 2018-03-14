РИАМО - 14 мар. В день выборов президента России избирательные участки в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» будут работать на два часа дольше, сообщила журналистам в среду председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«К нам обратилась Центральная избирательная комиссия с предложением увеличить время работы избирательных участков (в аэропортах - ред.) для того, чтобы обеспечить возможность гражданам, вылетающим в другие города, проголосовать», - сказала Коновалова.

Она добавила, что в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» открытие избирательных участков переносится с 8 часов на 6 часов.

Также в ходе заседания Избирательная комиссия Московской области приняла решение о переносе начала работы двух избирательных участков на территории Серпуховского района с целью обеспечения прав граждан из числа военнослужащих. Время начала голосования на этих участках переносится с 8 часов на 7 часов.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.