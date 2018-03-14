РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Три человека, которые погибли в пожаре в расселенном доме по улице 8 Марта в Люберцах, предположительно, не имели определенного места жительства, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

Вечером 13 марта в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в расселенном доме №47 по улице 8 Марта в Люберцах.

«В пожаре погибли три человека. Предположительно, это мужчины без определенного места жительства. Личности их устанавливаются», – сказал Катаев.

Он уточнил, что этот дом был полностью расселен и готовился под снос, в нем никто не проживал.

«Это кирпичный дом барачного типа с деревянными перегородками. По прибытию пожарных было открытое пламя. Сгорело несколько квадратных метров одной квартиры и кровли. До утра проверяли очаги пожара, проводили контрольные вскрытия, чтобы ничего не осталось тлеющего», – пояснил Катаев.

Он добавил, что при ликвидации пожара были задействованы 42 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС – 19 человек и шесть единиц техники. Привлекались силы и средства из Москвы, Реутова и Люберец.