РИАМО - 14 мар. На объект компании «СУ-155» в московском районе Северное Чертаново выданы необходимые для достройки градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«ООО «РК Строй» получило градостроительные планы земельных участков на три участка, в границах которых расположен проблемный дом «СУ-155» (дублер Варшавского шоссе, Северное Чертаново, корпус 2АБВ). ГПЗУ входит в пакет градостроительной документации, необходимой для достройки объекта», - говорится в сообщении.

Объект незавершенного строительства в Северном Чертанове расположен в границах трех земельных участков, один из которых находится в федеральной собственности и передан ФГБУН «Институт радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН», два других – в городской собственности и предоставлены УФСБ России по городу Москве и Московской области. 27 января 2018 года вышло постановление правительства РФ о вовлечении федерального земельного участка в инвестиционный проект по указанному адресу.

В настоящее время идет согласование инвестиционного контракта, который позволит завершить строительство объекта. Подписание документа запланировано на март-апрель текущего года.

«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам. На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию объектов в районе Новые Черемушки и в районе Нагатино-Садовники.