РИАМО – 14 мар. Финансирование подмосковных муниципальных архивов в 2018 году из бюджета региона составит порядка 238 миллионов рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного архивного управления Подмосковья Петр Петров.

«На 2018 год в бюджете области предусмотрено около 238 миллионов рублей (на муниципальные архивы Подмосковья – ред.)», - сказал Петров.

Он добавил, что с 2008 года муниципальным архивам Московской области было выделено 2,5 миллиарда рублей.

Петров также рассказал, что в 2018 году будет увеличен штат сотрудников подмосковных архивов. Новые кадры необходимы ведомству в связи с увеличением объемов работы. Кроме того, планируется поднять зарплату работникам архивов в Подмосковье до средней по региону.