РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 мар. В микрорайоне Климовск Подольска из-за ремонтных работ в среду отключили холодную воду в одном из многоквартирных домов, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Сегодня (14 марта – ред.) в микрорайоне Климовск Подольска в связи с проведением ремонтных работ по замене участка стояка холодного водоснабжения в одной из квартир дома №7/27 по улице Рощинская, в данном доме будет отключена подача холодной воды», – говорится в сообщении.

Холодной воды по вышеуказанному адресу не будет с 9:00. Возобновить подачу планируется к 12:00.