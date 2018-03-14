РИАМО – 14 мар. Заработная плата работников архивов Подмосковья будет увеличена до средней по области в 2018 году и составит 45 тысяч рублей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного архивного управления региона Петр Петров.

«Благодаря поддержке регионального правительства заработная плата в архивных учреждениях Московской области в мае 2017 года была повышена на 43%. Сейчас она составляет почти 40 тысяч рублей. В 2018 году этот показатель должен приблизиться к среднему по области, и зарплата сотрудника архива достигнет размера в 45 тысяч рублей», - сказал Петров.

В 2018 году архивная служба Российской Федерации празднует 100-летний юбилей. В связи с памятной датой Главное архивное управление Московской области будет проводить тематические круглые столы, конференции, выставки и торжественные мероприятия. В ведомстве также планируют поощрить лучших сотрудников грамотами, благодарностями и памятными подарками – церемония награждения состоится в доме правительства Московской области.