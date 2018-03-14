РИАМО - 14 мар. Систему обязательной регистрации и учета животных необходимо внедрить в Подмосковье, это поможет решить проблему бездомных собак, сообщил РИАМО в среду председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

«Бездомные животные – это результат, а не источник проблемы. Проблему вызвали люди, когда сначала взяли в дом животное, а потом, отказавшись от него, выгнали на улицу. Дальше - неконтролируемое размножение животных. Поэтому в первую очередь нужно внедрить меры предосторожности, создать систему обязательной регистрации и учета хозяев и их домашних животных», - сказал Керселян.

Он подчеркнул, что фундаментом всей системы мер по предотвращению появления бездомных животных может стать обязательная регистрация кошек и собак с чипированием.

«Это позволит сразу найти владельца потерявшегося животного, который должен будет не только его забрать, но и уплатить крупный штраф. В связи с этим возникает необходимость разработки и принятия закона, регулирующего общественные отношения, возникающие при повседневном взаимодействии людей с различными категориями животных», - добавил депутат.

Ночью 11 марта стая собак напала на 19-летнего жителя поселка Курсаково городского округа Истра. От множественных рваных ран и укусов молодой человек скончался на месте. Ранее в тот же день эти же собаки напали на 26-летнюю женщину. Ей помог местный житель, отогнавший животных шваброй.