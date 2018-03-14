РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 мар. В подмосковном Королеве 18 марта будут действовать более 10 дополнительных маршрутов общественного транспорта, на котором избиратели смогут добраться до избирательных участков и обратно, сообщается в аккаунте администрации города в Instagram.

«В день голосования для избирателей микрорайонов Болшево, Первомайский, Текстильщик и Торфопредприятие будут действовать более 10 дополнительных маршрутов общественного транспорта, который доставит избирателей до участка и обратно. Расписание движения автобусов будет размещено на остановках», – говорится в сообщении.

В Королеве работают две территориальных избирательных комиссии. Проголосовать жители города смогут на 124 избирательных участках, два из них – временные, они сформированы в стационарах Центральной городской больницы и филиале ЦГБ «Костинский».

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на 6-летний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.