РИАМО – 14 мар. В сети архивных учреждений Подмосковья работает более 500 специалистов, в 2018 году штат планируют увеличить еще на шесть человек, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного архивного управления региона Петр Петров.

«За 100 лет мы прошли сложный путь. Если в 1918 году в ведомстве был всего лишь один сотрудник, то к нынешней юбилейной дате мы имеем сеть архивных учреждений с численностью специалистов 525 человек. Это два государственных архива и 67 районных и городских архивов. Объемы работы непрерывно увеличиваются, поэтому ведомство постоянно ищет новых сотрудников», - сказал Петров.

Он добавил, что в 2018 году планируется увеличить число работников на шесть человек.

В 2018 году архивная служба Российской Федерации празднует 100-летний юбилей. В связи с памятной датой Главное архивное управление Московской области будет проводить тематические круглые столы, конференции, выставки и торжественные мероприятия. В ведомстве также планируют поощрить лучших сотрудников грамотами, благодарностями и памятными подарками – церемония награждения состоится в доме правительства Московской области.