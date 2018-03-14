РИАМО - 14 мар. На северо-востоке Москвы неработающий мужчина, вооруженный ножом, похитил четыре пачки сливочного масла из продуктового магазина, после чего напал на кассира, злоумышленника задержала полиция, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, инцидент произошел в помещении магазина на Ярославском шоссе, 137.

«В магазине по указанному адресу неработающий мужчина 1972 года рождения открыто похитил четыре пачки сливочного масла общей стоимостью около 316 рублей. На требования продавца-кассира вернуть похищенное, мужчина, угрожая ей предметом, похожим на нож, нанес телесные повреждения, после чего был задержан», - сказал собеседник агентства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», добавил он.