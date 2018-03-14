РИАМО - 14 мар. Величину прожиточного минимума на душу населения в Москве в четвертом квартале 2017 года установили на уровне 15397 рублей, снижение к показателю предыдущего квартала составило 763 рубля, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за четвертый квартал 2017 года в расчете на душу населения – 15397 рублей», - говорится в документе.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в четвертом квартале составляет 17560 рублей, для трудоспособного населения во второй квартал составляет 18742 рубля, для пенсионеров – 10929 рублей, для детей – 13,3 тысячи рублей.

В документе отмечено, что до установления величины прожиточного минимума в Москве за первый квартал 2018 года в целях осуществления социальных выплат, при назначении которых учитывается величина прожиточного минимума, и социальных выплат, размер которых зависит от величины прожиточного минимума в столице, определения условий платы за предоставление социального обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи применяется величина прожиточного минимума за второй квартал 2017 года.

Величину прожиточного минимума на душу населения в Москве во втором квартале 2017 года установили на уровне 16426 рублей; для пенсионеров – 11603 рубля, для детей – 14252 рубля.

В третьем квартале величину прожиточного минимума на душу населения в Москве был установлен на уровне 16160 рублей; для трудоспособного населения – 18453 рубля; для пенсионеров – 11420 рублей, для детей - 13938 рублей.