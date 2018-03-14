РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мар. Долгострои жилого комплекса «Белые Росы» в подмосковных Котельниках признали проблемными, постановление об этом издали в администрации муниципалитета, сообщила на своей официальной странице в Instagram глава городского округа Ирина Польникова.

Тринадцатого марта она провела рабочую встречу с дольщиками ЖК «Белые росы».

«После совещания, которое прошло 6 марта в правительстве Московской области, муниципалитет принял решение, и мы издали постановление о признании объекта проблемным. Это действия, которые от нас ждали дольщики. Ждем встречу с потенциальным инвестором. Буду информировать об этом дополнительно», – написала Польникова.

Ранее замначальника управления по организации завершения строительства проблемных объектов Минстроя Подмосковья Андрей Ковальчук сообщал, что два проблемных дома ЖК «Белые Росы» в Котельниках застройщик завершит в конце 2017 года. Дома ЖК «Белые Росы» практически завершены. Просрочка ввода домов в эксплуатацию составляет около 2 лет.