РИАМО - 14 мар. Количество маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) может быть скорректировано в зависимости от развития Москвы в будущем, а также от ряда других факторов, сообщил РИАМО в среду директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«По количеству диаметров возможны различные коррективы, все будет определяться пассажиропотоком, развитием города, стыковками с метрополитеном, развитием городской инфраструктуры. Правительство Москвы настолько энергично работает и сделает, я уверен, вместе с компанией «Российские железные дороги» все, чтобы выработать оптимальные маршруты пригородного движения», - сказал Пегов.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа по выработке оптимальных графиков движения поездов на МЦД.

«Это необходимо потому, что в действующую схему пригородного движения, в существующую инфраструктуру нужно будет вписывать тактовые поезда. Это очень непростая задача для службы движения с точки зрения взаимодействия, развязки на станциях», - пояснил Пегов.

По его словам, нужно прогнозировать и моделировать заранее, чтобы понять: справится ли инфраструктура с таким типом движения

«А это, в свою очередь, поможет найти оптимальное решение в плане организации движения – по стрелочным переводам, по приему и отправлению поезда, по выбору пути прибытия. Чтобы не было сбоев при эксплуатации. Если мы заранее все эти вопросы проработаем, к моменту запуска у нас будет оптимальная схема», - подчеркнул он.

Пегов также отметил, что концепция сервисного обслуживания пассажиров на МЦД уже утверждена и согласована с правительством Москвы.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с областью. Их преимущества по сравнению с электричками – минимальные интервалы движения, единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%. Первые два из них (Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск) планируют открыть к концу 2018 – началу 2019 года. Уже на первом этапе эта программа сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек.