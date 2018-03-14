РИАМО - 14 мар. Полицейские задержали в Одинцовском районе Подмосковья 32-летнего рецидивиста, подозреваемого в кражах из гаражей и покушении на сбыт крупной партии наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Злоумышленник срывал навесные замки в гаражных боксах, расположенных на территории Одинцовского района, незаконно проникал в помещения, откуда похищал электроинструменты, спортивный и рыболовный инвентарь. Мужчина причастен к совершению 13 краж.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска правонарушитель был установлен и задержан возле одного из домов на Можайском шоссе. В ходе обыска гаража злоумышленника полицейскими обнаружена и изъята часть ранее похищенного имущества, а также картонная коробка с психотропным веществом амфетамином общим весом более 700 граммов», - сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

В отношении ранее судимого мужчины возбудили дело по статье УК РФ «Кража» и «Покушение на сбыт наркотиков». Его заключили под стражу.