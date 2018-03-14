РИАМО – 14 мар. Более 27,8 тысячи запросов от граждан приняли районные и городские архивы Подмосковья в январе-феврале 2018 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного архивного управления региона Петр Петров.

«За прошлый год было зарегистрировано около 237 тысяч обращений и за январь-февраль 2018 года — более 27,8 тысячи запросов через МФЦ в районные и городские архивы. Из них примерно 87% обращений было удовлетворено», - сказал Петров.

Он отметил, что основными темами обращений являются подтверждение трудового стажа, информация о земле и имуществе, а также вопросы генеалогии.

«Люди обращаются за получением справок о своем стаже и размере заработной платы для начисления пенсии, различными подтверждениями по земельным и имущественным делам, вопросам генеалогии. Государственные органы и учреждения обращаются с тематическими запросами», - добавил Петров.

По словам начальника ведомства, количество обращений в архивы Московской области составляет 6–8% от общего числа обращений по всей Российской Федерации. Это внушительный показатель, который обусловлен огромным объемом проводимой работы.