РИАМО – 14 мар. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сравнил заявления американской стороны о возможности размещения оружия в космосе с открытием ящика Пандоры, сообщает Газета.ru.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в этой стране могут появиться космические войска. Американский лидер пояснил, что «космос – это сфера военного противостояния, также, как и земля, воздух и вода».

«Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», - написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

Россия неоднократно заявляла, что считает недопустимым размещение в космическом пространстве оружия любого рода.