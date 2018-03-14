РИАМО – 14 мар. Количество документов в подмосковных архивах увеличилось с 300 тысяч до 5 миллионов с 1918 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного архивного управления региона Петр Петров.

В 2018 году государственной архивной службе России исполняется 100 лет.

«Показателем нашего труда является количество сохраняемых архивных документов. В 1918 году перед ведомством стояла задача принять архивы царских учреждений, и тогда объем сохраняемых документов составлял чуть более 300 тысяч единиц. А сегодня архивный фонд Московской области насчитывает около 5 миллионов документов», - сказал Петров.

Он также добавил, что ежегодно подмосковные архивы в среднем получают 130 тысяч новых единиц хранения, порядка 100 тысяч из них поступают в муниципальные архивы.

Кроме того, по словам Петрова, площадь архивных хранилищ Подмосковья увеличилась в три раза с 1918 года – с 40 километров архивных полок до 120 километров.