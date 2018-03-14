РИАМО – 14 мар. После ввода в эксплуатацию новых зданий Главного архивного управления Подмосковья, суммарная длина архивных полок в регионе увеличится в три раза, по сравнению с 2008 годом, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник ведомства Петр Петров.

«В 2017 году мы получили два здания общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров в Вербилках Талдомского района: административное здание и общежитие колледжа. Сейчас самое главное – провести в них качественный ремонт и создать нормативные условия для хранения документов. Бывшее административное здание площадью около 1,4 тысячи квадратных метров планируем ввести в 2018 году, оснастив современным оборудованием. Под эти работы уже выделено финансирование. Второе здание стоит в плане работ на 2019 год», - сказал Петров.

Он добавил, что за последние 10 лет общая площадь архивных хранилищ в Подмосковье увеличилась в три раза – после ввода новых зданий она составит порядка 120 километров архивных полок, а в 2008 году их было не более 40 километров.

Петров напомнил, что в 2018 году государственной архивной службе России исполняется 100 лет. По этому

поводу в Подмосковье планируется провести круглые столы, конференции, выставки и торжественные мероприятия. Также

планируется поощрить лучших сотрудников грамотами, благодарностями и памятными подарками.