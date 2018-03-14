РИАМО - 14 мар. Загруженность дорог Москвы утром в среду составляет пять баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наблюдаются затруднения в движении на ряде участков МКАД, на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. Немного осложнено движение в центре города по улицам Новый Арбат, Тверская, Житная, на Яузском бульваре. Загружены Кремлевская и Москворецкая набережные.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха днем может достигнуть 2 градусов тепла. Вечером в регионе прогнозируется ледяной дождь, который сменится снегопадом. На дорогах ожидается гололед.