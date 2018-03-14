РИАМО - 14 мар. В аэропортах московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в среду задержали и отменили 32 рейса, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны пять рейсов, два отменено. В «Домодедове» пять рейсов задержали, еще 16 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали четыре рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха днем может достигнуть 2 градусов тепла. Вечером в регионе прогнозируется ледяной дождь, который сменится снегопадом. На дорогах ожидается гололед.