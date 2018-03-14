РИАМО – 14 мар. Один из самых знаменитых физиков-теоретиков, британский ученый Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни в своем доме в Кембридже, сообщает Газета.ru.

«Мы глубоко опечалены известием, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, чье наследие будет жить долгие годы. Его мужество и настойчивость в сочетании с его великолепием и чувством юмора вдохновляли людей по всему миру. Однажды он сказал: «Во вселенной не было бы особенного смысла, если бы она не была домом, в котором живут любимые люди». Мы всегда будем по нему скучать», - говорится в заявлении детей ученого - Люси, Роберта и Тима.

Профессор страдал амиотрофическим склерозом, был почти полностью парализован и говорил при помощи синтезатора речи.

Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Благодаря своей книге «Краткая история времени» ученый прославился на весь мир.

За вклад в науку Хокинг получил множество наград, включая премию Эйнштейна, премию по фундаментальной физике и медаль Альберта Королевского общества искусств.