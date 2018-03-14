РИАМО - 14 мар. Вечером в среду в Москве и Подмосковье пройдет ледяной дождь, который сменится снегопадом, на улицах будет скользко, сообщается на сайте «Метеовести».

Синоптики отмечают, что на погоду Московского региона начнет оказывать влияние атмосферный фронт, из-за чего в небе будут тесниться облака, с вечера зарядят снегопады, усиливаясь в ночь на четверг, а среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме.

«Днем в Москве и Подмосковье облачно, утром с прояснениями, вечером осадки (около 18:00 – ледяной дождь, поздним вечером начнутся снегопады), гололед. Максимальная температура воздуха в столице около нуля, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 0,4 миллиметра осадков. Минимальная ночная температура воздуха в столице составила минус 4,3 градуса, разброс температур по региону составил от минус 2,7 градуса в Клину до минус 8,5 градусов в Черустях и Егорьевске. На дорогах образовался гололед, диаметр отложения льда – 3 миллиметра.