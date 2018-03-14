РИАМО - 14 мар. Дороги в разных районах Москвы покрылись коркой льда утром в среду после прошедшего ледяного дождя, передвигаться по ним проблематично, передают корреспонденты РИАМО.

В районе станции метро «Бабушкинская» из-за ледяного дождя все тротуары покрылись тонкой коркой льда. Дороги стали настолько скользкими, что идти по ним, не придерживаясь или опираясь на что-то, чревато падением. Люди идут медленно, постоянно поскальзываются.

Похожая картина наблюдается и в столичном районе Крылатское. Пешеходы, скользя по тротуарам, пробираются к станциям метро, остановкам общественного транспорта. На автомобилях тоже образовалась тонкая ледяная корка.

Около станции метро «Полежаевская» также некоторые участки тротуаров и дорог покрыты тонким слоем льда. Пешеходы с трудом преодолевают спуски, боясь упасть, поэтому идут медленно.

Вблизи станции метро «Щелковская» пешеходные дорожки лишь местами покрылись тонкой коркой льда. Люди с особой осторожностью идут к автобусным остановкам, чтобы не упасть. Они внимательно смотрят под ноги, чтобы случайно не поскользнуться.