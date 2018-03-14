РИАМО - 14 мар. Более 40 периодических изданий стали доступны в электронном доступе в московских библиотеках, представлены как свежие, так и архивные выпуски различных газет и журналов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Посетители могут почитать узкоспециализированные научные и деловые издания, например, журналы и газеты об экономике, управлении и финансах, а также о литературе, истории, маркетинге. Электронный доступ открыли более чем к 40 изданиям, в том числе различным справочникам», - говорится в сообщении.

По словам руководителя дирекции по развитию культурных центров департамента культуры Москвы Марии Рогачевой, в электронном доступе находится популярная профессиональная периодика, например, «Деньги и кредит», «Финансовая газета», «Экономика и жизнь» и прочее. Кроме того, посетители библиотек могут ознакомиться с выпусками «Русского репортера», «Ведомостей», «РБК», а также «Российской газетой».

В коллекции находятся как последние номера газет и журналов, так и архив номеров прошлых лет.

«Чтобы найти интересующее издание, посетителю нужно открыть на рабочем столе компьютера программу East View (она специально разработана для работы с периодикой). Затем читатель должен выбрать в поиске интересующую отрасль и тему, после чего система покажет ему журналы. Программа позволяет сохранять номера страниц и делать закладки», - добавляется в сообщении.

Сотрудники библиотек помогут посетителям найти нужное издание на компьютере.

Как отметила Рогачева, ранее лишь несколько библиотек Москвы открыли электронный доступ к профессиональным изданиям в связи с дорогостоящей подпиской. Корпоративный доступ позволил сократить бюджет на каждую подписку и внедрить услугу в каждой читальне.

Она добавила, что в конце этого года столичные библиотеки изучат спрос на разную профессиональную периодику и откажутся от менее читаемых изданий, оформив подписку на более востребованные. Подключала читальни к электронному ресурсу Центральная городская деловая библиотека.

Кроме того, в начале 2018 года библиотеки Москвы обогатились книгами лауреатов и финалистов национальных литературных премий. Общий тираж составил 11 тысяч экземпляров. Посетителям доступно более 40 наименований книг современных писателей.

Узнать информацию о читальнях столицы, которых всего 441, можно на сайте «Библиогород», где легко найти необходимую библиотеку в любом районе и узнать ее адрес, график работы, сайт и прочее. В разделе «Афиша» есть подборка лучших культурных мероприятий, которые проводят читальни, – выставок, лекций, концертов, кинопоказов, экскурсий.

На сайте также размещена информация о специальных проектах библиотек. В начале этого года на портале создали онлайн-поиск иностранной литературы: на интерактивной карте видно, в какой читальне есть издания на иностранном языке.