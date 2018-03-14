РИАМО - 14 мар. Столичные клиники за год провели более 3,6 тысяч процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) за минувший год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 3,6 тысячи бесплатных процедур по экстракорпоральному оплодотворению провели в медицинских организациях Москвы в 2017 году. Это на 25% больше, чем в 2016. Тогда по полисам ОМС было проведено около 2,6 тысячи операций», - говорится в сообщении.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, процедура доступна в рамках программы ОМС с 2013 года. За это время количество процедур увеличилось более чем в 2,5 раза – до 3686 в 2017 году.

В среднем московские акушеры-гинекологи вместе с пациенткой достигают результата за два года. В 30% случаев женщина может забеременеть, что соответствует мировым стандартам эффективности ЭКО. Процедура проводится бесплатно до достижения положительного результата.

Услуга доступна по полису ОМС в Москве в Центре планирования семьи и репродукции, городской клинической больнице имени Викентия Вересаева департамента здравоохранения и в других 33 медицинских организациях города, в числе которых федеральные и коммерческие клиники. Список клиник можно посмотреть на сайте столичного департамента здравоохранения.

«За помощью могут обращаться пары, у которых не получается завести ребенка естественным путем в течение двух лет, а также женщины, не имеющие постоянного партнера», - отмечается в сообщении.

Пациентка может прийти в женскую консультацию по месту прикрепления и получить подтверждение акушера-гинеколога, что у нее бесплодие или что она не может родить ребенка без медицинского вмешательства. При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

ЭКО представляет собой оплодотворение вне тела человека: яйцеклетки и сперматозоиды изымаются, оплодотворение происходит в лабораторных условиях. Затем оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор на 5-6 дней и в процессе деления подсаживаются в матку. Процедура используется во всем мире уже почти 40 лет и для многих пар – это единственный способ завести детей.