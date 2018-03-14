РИАМО - 14 мар. Три жителя расселенного дома погибли при пожаре на улице 8 марта, дом 47 в подмосковных Люберцах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«13 марта в 21:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в расселенном доме по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, улица 8 марта, дом 47. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что по прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли здания на площади 50 квадратных метров.

На данный момент возгорание полностью ликвидировано.