РИАМО - 14 мар. Путепровод через железнодорожные пути планируют построить на юго-востоке Москвы к 2020 году, стоимость работ оценивается более чем в 1,8 миллиарда рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Управление дорожно-мостового строительства Москвы объявило конкурс с ограниченным участием на строительство путепровода. Стоимость работ оценивается в 1,822 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Путепровод будет вести через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Заявки на тендер принимаются до 28 марта, победитель будет определен 4 апреля.

Подрядчику предстоит реконструировать часть улицы Пруд Ключики, а также Андроновского шоссе и шоссе Фрезер, построить боковой проезд вдоль улицы Пруд Ключики, соорудить новые остановочные карманы для городского транспорта и парковочную площадку.

На строительство переезда отводится около 600 дней, таким образом, он должен быть готов к концу 2019 года, отмечается в материале.