РИАМО - 14 мар. В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 15 возгораний, для тушения пожаров привлекли более 130 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 15. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 133 человек и 33 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали десять раз, при этом были спасены девять человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В среду сжигание порубочных остатков не запланировано, отмечается в материале.