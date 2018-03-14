РИАМО - 14 мар. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха днем может достигнуть до 2 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Временами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 – плюс 1 градус, по области минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Также ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха – около 70%. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметров ртутного столба.

«Несмотря на то, что основные метеопараметры будут в пределах нормы, их резкие колебания могут спровоцировать ухудшение самочувствия людей метеозависимых. Прежде всего, в группу риска входят люди с заболеваниями сердца и сосудов, с собственным неустойчивым артериальным давлением, вегето-сосудистой дистонией. При высокой влажности воздуха напоминают о себе хронические болезни суставов и позвоночника», - предупреждают специалисты.

Синоптики также отмечают, что порывистый ветер может стать причиной ухудшения самочувствия людей с нервными и психо-эмоциональными нарушениями.