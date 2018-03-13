РИАМО - 13 мар. Власти Москвы обратились к столичным автомобилистам с просьбой быть аккуратнее на дорогах из-за снега и гололеда, сообщается в аккаунте Центра организации дорожного движения правительства города (ЦОДД) в Twitter.

«В Москве объявлен «желтый» уровень опасности. В ночь на среду ожидается сильный ветер, температура опустится до минус 5 градусов. Возможны небольшой снег и гололедица. Просим автомобилистов быть внимательнее на дороге. Соблюдайте скоростной режим, избегайте резких перестроений», - говорится в сообщении.

По информации ФГБУ «Центральное УГМС» В ближайшие 1-3 часа вторника с сохранением ночью и утром 14 марта по Москве и Подмосковью местами ожидается гололед.