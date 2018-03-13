РИАМО - 13 мар. МВД России совместно с ФСБ России пресекли канал организации незаконной миграции, в отделения полиции Москвы и Подмосковья доставлено более 60 человек, предположительно причастных к противоправной деятельности, сообщается на сайте МВД РФ.

«В рамках возбужденного следственной частью УТ МВД России по ЦФО уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ, сотрудниками МВД России и ФСБ России установлены три лаборатории, где злоумышленниками изготавливались поддельные документы», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, изъята оргтехника, компьютерное оборудование, более 200 бланков регистраций по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан.

В территориальные подразделения МВД России по городу Москве и Московской области сотрудниками правоохранительных органов доставлены более 60 человек, предположительно причастных к противоправной деятельности.

«В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование обстоятельств совершенного преступления», - добавила Волк.