РИАМО – 13 мар. Министерство юстиции Российской Федерации включило в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России, Европейскую платформу за демократические выборы и Международный центр электоральных исследований, сообщает во вторник Газета.ru.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, Минюстом России включены: European Platform for Democratic Elections (EPDE) (Европейская платформа за демократические выборы, Федеративная Республика Германия) и International Elections Study Сenter (IESC) (Международный центр электоральных исследований, Литовская Республика)», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что три НКО из списка иностранных агентов получили президентский грант.