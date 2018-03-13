РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В микрорайоне Львовский Подольска во вторник депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов рассказал школьникам о выборах, законах и экономике, сообщила «РИАМО в Подольске» депутат совета депутатов Ирина Талпа.

В лицее №1 поселка Львовский горокруга Подольск во вторник прошел «Парламентский урок». В нем приняли участие школьники 9, 10 и 11 классов. Они не только слушали, но и активно задавали вопросы, участвовали в диалоге.

«Депутат Московской областной думы Крымов в Львовском лицее №1 рассказал школьникам о структуре исполнительной и законодательной власти в Московской области, создании и исполнении законов. Также депутат побеседовал с лицеистами о выборах», – сказала Талпа.

Значительную часть встречи Крымов посвятил экономической теме, так как долгое время был министром экономики Московской области.

По словам Талпы, подрастающему поколению важно живое общение с яркими лидерами. Они подают пример, как достигать поставленных целей, улучшать качество жизни, к чему стремиться и мотивируют на поступки.