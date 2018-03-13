РИАМО - 13 мар. Водитель сбил насмерть пешехода на 55 километре трассы М-5 «Урал» в Раменском районе Московской области, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 19:52 на 55 километре автодороги М-5 «Урал» в Раменском районе насмерть сбит пешеход вне зоны пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

Министерство призывает всех быть внимательными на дорогах и переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах.