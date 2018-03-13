РИАМО - 13 мар. Парковочные места, расположенные в районе здания Центральной избирательной комиссии в Москве, будут недоступны для водителей в день проведения выборов президента России, сообщается на сайте московского паркинга.

В связи с проведением выборов президента Российской Федерации 18 марта круглосуточно будет перекрыт Большой Черкасский переулок в Центральном административном округе столицы, а также ограничено дорожное движение 17 марта с 8:00 до 18:00 19 марта на участке Большого Черкасского переулка (от пересечения с Малым Черкасским переулком до пересечения со Старопанским переулком).

«Для водителей станут недоступны парковочные места, расположенные на этом участке. Всего в Большом Черкасском переулке 19 общих парковочных мест и 2 места для инвалидов. Просим автомобилистов заранее планировать маршруты с учетом изменений и оставлять машины только в разрешенных для этого местах», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 18 марта, вся уличная парковка Москвы будет бесплатной.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы». По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, автомобилисты могут обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.